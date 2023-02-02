الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات
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الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات

الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات

الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات
٠٨:٠٠:٣٤ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سيتعين على الجامعات في غضون 30 يومًا من الآن، تنفيذ قرار وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، بإعادة هيكلة الأقسام والكليات والعمادات التي ستدمج أو تغلق، بعد أن تم منحها مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من ذلك.

وأوردت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة منحت كل جامعة الفرصة حتى يكون لها الخيار في إغلاق الأقسام أو الكليات التي لاتحتاجها أو لا ترى جدواها لسوق العمل،

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الهيكلة الجديدة

ومنحت الوزارة لنفسها تحديد مصير الأقسام. وأشارت المصادر، إلى أن كل جامعة سترفع الهيكلة الجديدة لها، ما يعني إغلاق أقسام أو عمادات أو كليات، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف القبول فيها والاكتفاء بالطلاب الذين يدرسون بها حتى يكتمل تخرجهم.

وسيمنح أعضاء التدريس في تلك الأقسام والكليات المغلقة فرصة العمل في إدارات الجامعات أو كلياتها المساندة أو الانتقال إلى جامعات أخرى تقدم التخصص ذاته الذي يقومون بتدريسه، مع احتفاظهم بوظيفتهم ورقمها المخصص لها، بحسب المصادر نفسها.

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التخصصات المستهدفة بالإغلاق

ولم تحدد المصادر على وجه الدقة التخصصات المستهدفة بالإغلاق، لكنها أوضحت أن كل جامعة ستقرر ذلك بناء على هيكلتها، ما يعني وجود أقسام متخصصة في جامعات معينة لا توجد في جامعات أخرى، في إشارة إلى رغبة الوزارة ومجلس شؤون الجامعات في استمرارية دور الجامعات كمنارات تخدم العلم، وتقدم البحث العلمي بشتى فنونه وأقسامه ولكن بشكل مقنن وهادف.

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