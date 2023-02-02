الهلال الأحمر: أكثر من 500 ساعة طيران لإنقاذ الأرواح بالمملكة

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كشف تقرير لهيئة الهلال الأحمر، عن أنه تم تحقيق 787 ساعة طيران لخدمة الإسعاف الطائر، لإنقاذ حياة المصابين في حوادث خطرة خلال العام الماضي.

وفقًا للتقرير، فقد تم إسعاف 11 مريضًا بالإسعاف الطائر خلال الفترة من 15 – 21 يناير من العام الحالي، إلى جانب استخدام 6 طائرات مختلفة لتقديم الخدمات منذ بداية العام الماضي، بينها طائرتان مجنحتان مخصصتان لرحلات إنقاذ الحياة للنقل بين المستشفيات، و4 طائرات مروحية مخصصة للإسعاف الجوي للتعامل مع الحوادث.

518 ساعة رحلات طيران لإنقاذ الحياة

وأحصى التقرير، تسجيل 787 ساعة طيران، بينها 518 ساعة لرحلات إنقاذ الحياة، و269 ساعة للإسعاف الجوي، واستقبال 403 بلاغات، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 308 مرضى، بينها 204 حالات من الذكور، و105 حالات من الإناث، إلى جانب مباشرة أكثر من 800.143 بلاغا العام الماضي.

وباشرت هيئة الهلال الأحمر في ديسمبر الماضي أكثر من 65 ألف حالة، منها 46.115 حالة منقولة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، وتصدرت مكة المكرمة البلاغات بـ20.050 بلاغًا، والرياض ثانيًا بـ17.123 بلاغا، والشرقية ثالثا بـ7444 بلاغًا، والمدينة المنورة رابعًا بـ5880 بلاغا، وعسير خامسًا بـ3830 بلاغًا، بحسب صحيفة “الوطن”.

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أكثر من 94 ألف متطوع

وعلى صعيد العمل التطوعي، فاق عدد النساء المتطوعات في الهلال الأحمر المتطوعين من الرجال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المتطوعين أكثر من 94 ألف متطوع، منهم 51 ألفًا و39 متطوعة بنسبة 54.29%، و42.964 متطوعا بنسبة 45.70%، في وقت بلغت القيمة الاقتصادية 88.357.500 ريال، واستفادت 401.095 مستفيدة من برنامجي سفير الحياة للإسعافات الأولية، والمحاضرات التوعوية والتثقيف المجتمعي.

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إنفاق 25 مليون دولار على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي

بلغ إجمالي إنفاق الهلال الأحمر على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي أكثر من 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، تعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية المقدمة في مختلف القطاعات، التي تجاوزت 68 مليون دولار، وإقامة 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي بواقع 12.5%.