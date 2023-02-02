هيئة الزكاة تُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن وظائف إدارية و تقنية لحملة البكالوريوس فاعلى فى الرياض.
التخصصات:-
1 – علوم كمبيوتر.
2 – تقنية معلومات.
3 – إدارة أعمال.
4 – ادارة عامة.
5 – اقتصاد.
6 – تجارة.
7 – الموارد البشرية.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
مدير تنفيذ مشروع التكامل.
مدير قسم العمليات.
أخصائي استهداف أمني.
إستراتيجي رئيسي.
مدير المشروع.
خبير تخطيط الأعمال.
مهندس رئيسي لعمليات النظام/ قاعدة البيانات.
أخصائي رئيسي HRIS.
خبير إدارة تسليم تكنولوجيا المعلومات.
أخصائي إدارة التعلم والتطور.
أخصائي HRBP.
أخصائي أول التوظيف.
أخصائي HRBP.
أخصائي أول HRBP.
اقرأ أيضًا:
المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات