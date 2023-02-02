هيئة الزكاة تُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن وظائف إدارية و تقنية لحملة البكالوريوس فاعلى فى ‎الرياض.

التخصصات:-

1 – علوم كمبيوتر.

2 – تقنية معلومات.

3 – إدارة أعمال.

4 – ادارة عامة.

5 – اقتصاد.

6 – تجارة.

7 – الموارد البشرية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

مدير تنفيذ مشروع التكامل.

مدير قسم العمليات.

أخصائي استهداف أمني.

إستراتيجي رئيسي.

مدير المشروع.

خبير تخطيط الأعمال.

مهندس رئيسي لعمليات النظام/ قاعدة البيانات.

أخصائي رئيسي HRIS.

خبير إدارة تسليم تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي إدارة التعلم والتطور.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول التوظيف.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول HRBP.

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