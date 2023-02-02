الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. 160 مشروعًا بحثيًا يتنافس على تمثيل المملكة في “آيسف 2023”
هيئة الزكاة تُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
الدمج أو الإغلاق.. 30 يومًا على انتهاء مهلة التعليم للجامعات لهيكلة بعض الكليات
الهلال الأحمر: أكثر من 500 ساعة طيران لإنقاذ الأرواح بالمملكة
“جبر الخواطر”.. وداع مؤثر لطالب باكستاني “يتيم” في آخر يوم دراسي له بالمملكة (فيديو)
ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين

ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين

ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين
٠٧:٣٠:٠٩ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزيرة خارجية فرنسا لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وقبل أيام، تلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

استعراض العلاقات الثنائية 

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رسالة شفوية

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة شفوية من فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد صالح النظيف.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس جمهورية تشاد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة فرنسا ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
 شرطة دبي تُحيل “الكبيسي” للقضاء بتهمة الإساءة للمملكة

 شرطة دبي تُحيل “الكبيسي” للقضاء بتهمة الإساءة للمملكة

١٠:١٥ ص، الأثنين، ١٨ أغسطس ٢٠١٤
«التخصصات الصحية» تحدد آخر موعد لإنهاء إجراءات الدراسات العليا

«التخصصات الصحية» تحدد آخر موعد لإنهاء إجراءات الدراسات العليا

٠٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧
«الصحة»: 66 إصابات جديدة بـ «كورونا» وتعافي 68 حالة

«الصحة»: 66 إصابات جديدة بـ «كورونا» وتعافي 68 حالة

١٢:٥٠ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
إصابة واحدة إثر تصادم “تريلة وحراثة” زراعية في بتبوك

إصابة واحدة إثر تصادم “تريلة وحراثة” زراعية في بتبوك

٠١:١٩ م، الثلاثاء، ١٥ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *