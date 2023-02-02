ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا لتعزيز العلاقات بين البلدين

تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزيرة خارجية فرنسا لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وقبل أيام، تلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رسالة شفوية

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة شفوية من فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد صالح النظيف.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس جمهورية تشاد