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الأرصاد يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

الأرصاد يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

الأرصاد يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:١٧:٥٢ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية كذلك أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، وأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك “علقان و الظهر وجبل اللوز”.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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