“جبر الخواطر”.. وداع مؤثر لطالب باكستاني “يتيم” في آخر يوم دراسي له بالمملكة (فيديو)

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جبر الخواطر من أفضل الأخلاق التي حث عليها الإسلام وأكد على عظم مكانتها لأنها تزيد الألفة والمحبة بين الناس، وهو أوجب في حالة اليتامى الذين يفتقدون إلى حنان الأب، فقال الله تعالى في القرآن موصيًا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعد أمته: “فأما اليتيم فلا تقهر”.

وفي هذا الإطار، نظمت مدرسة بمحافظة بيشة، حفل وداع لأحد طلابها من الجنسية الباكستانية، بحضور المدرسين والطلاب.

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احتفال مميز

وفي التفاصيل، فإن الطالب واسمه أحمد مقيم في المملكة، وقد توفي والده فقررت العائلة العودة لوطنها، وهو ما دفع ادارة ومعلمي مدرسته في بيشة إلى تنظيم حفل وداع له، جبرًا لخاطره.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الطلاب بمدرسة وتحفيظ البشائر يصطفون على الجانبين في وداع زميلهم الباكستاني، بينما احتفل به معلمو المدرسة بإحضار “تورتة” له، وقاموا بتسليمه شهادة نقدير.

الأمر الذي ترك في داخل الطالب، انطباعًا جميلاً في آخر أيامه بالمدرسة بالمملكة، وظهر في نهاية مقطع الفيديو وهو عبر عن امتنانه لما فعله المدرسون وزملاؤه، قائلاً: “شكرًا يا السعودية”.