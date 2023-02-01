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شاهد.. بداية تساقط الثلوج على علقان بمنطقة تبوك
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شاهد.. بداية تساقط الثلوج على علقان بمنطقة تبوك

شاهد.. بداية تساقط الثلوج على علقان بمنطقة تبوك

شاهد.. بداية تساقط الثلوج على علقان بمنطقة تبوك
٠٢:٥٤:٠٧ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق تساقط الثلوج على قرية علقان بمنطقة تبوك، مع تدني في درجات الحرارة.

وأظهر المقطع المتداول، بداية تساقط الثلوج على قرية علقان بمنطقة تبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح السطحية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

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