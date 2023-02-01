“ما يقوله ماكرون هراء”.. تصعيد بين موسكو وباريس ماذا يحدث؟

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هاجمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ووصفت تصريحاته بـ”الهراء”.

لن يؤدي إلى تصعيد

وقالت زاخاروفا: “لقد لاحظنا تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون”، الذي قال، رداً على سؤال حول احتمال تسليم طائرات إلى أوكرانيا، إنه لا يستبعد أي شيء، شريطة أن يكون هذا مفيداً للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك لن يؤدي إلى التصعيد وضربات على الأراضي الروسية ولن يضعف دفاعات فرنسا نفسها”.

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وتابعت زاخاروفا: “هل الرئيس الفرنسي متأكد حقاً من أنه إذا تم تزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات الثقيلة والطائرات للعمليات القتالية، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع؟ أرفض أن أصدق أن مثل هذا المنطق يمكن أن يكون لدى شخص بالغ”.

وزعمت المسؤولة الروسية أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى “زيادة شهية” نظام زيلينسكي الذي قد أظهر بوضوح، من خلال قصف المستشفيات ومذابح المدنيين، أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تؤدي إلى تصعيد النزاع، وبالطبع تمنح السلام.