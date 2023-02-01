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دراسة تحذر من خطورة أدوية النوم.. تدمر القدرات العقلية
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دراسة تحذر من خطورة أدوية النوم.. تدمر القدرات العقلية

دراسة تحذر من خطورة أدوية النوم.. تدمر القدرات العقلية

دراسة تحذر من خطورة أدوية النوم.. تدمر القدرات العقلية
٠٢:٥٣:٥٥ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من خطورة أدوية النوم على القدرات العقلية والذهنية والإدراكية للأشخاص مع مرور الوقت، حيث أكدت أنها قد تسبب الخرف وألزهايمر.

وأوضح الباحثون، في الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المنومة بشكل متكرر هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 79٪ من أولئك الذين لا يستخدمون الحبوب المنومة أبدًا.

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نتائج الدراسة

الدراسة اشتملت على 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف، والذين يعيشون خارج دور رعاية المسنين وتم متابعتهم على مدى تسع سنوات.

وخلال الدراسة، أصيب 20٪ بالخرف من المشاركين الذين يتناولون أدوية النوم “غالبًا” أو “دائمًا تقريبًا” لديهم فرصة أعلى بنسبة 79٪ للإصابة بالخرف مقارنةً بأولئك الذين “لم يستخدموها أبدًا” أو “نادرًا”.

وأكد الباحثون، بحسب موقع ” neurosciencenews”. أنه “من الممكن أيضًا أن تكون بعض أدوية النوم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف وتدمير القدرات العقلية”.

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