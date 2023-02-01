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الروبوتات قادمة.. مهن ووظائف مهددة بالانقراض
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الروبوتات قادمة.. مهن ووظائف مهددة بالانقراض

الروبوتات قادمة.. مهن ووظائف مهددة بالانقراض

الروبوتات قادمة.. مهن ووظائف مهددة بالانقراض
٠٢:٣٦:٢٨ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع انتشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتوقع خبراء التقنية انقراض عدد من الوظائف والمهن، على أن يحل محلها الروبوتات والآلات مع مرور الوقت.

ومن ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة تقنية ChatGPT التي يمكنها إنتاج محتوى مكتوب معقد بشكل متزايد لأداء مجموعة متنوعة من المهام، من كتابة مهام المدرسة الثانوية إلى إنشاء المستندات القانونية وحتى التأليف.

ومن ضمن المهام والوظائف المهددة بالانقراض ، حسبما نقلت شبكة CNBC ما يلي:

البرمجة الحاسوبية

يمكن لتقنية ChatGPT كتابة كود الحاسوب لتطبيقات البرامج والبرمجيات بعد تغذيته بكل الأكواد اللازمة لكتابة الكود البرمجي.

كما يمكن لهذه التقنية، التحقق من لغة المبرمجين البشرية بحثًا عن الأخطاء وتحويل الأفكار من اللغة الإنجليزية البسيطة إلى لغة البرمجة.

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وظائف البريد الإلكتروني

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أيضا كتابة رسائل بريد إلكتروني إدارية أو جدولة بسيطة لأشياء مثل إعداد المواعيد أو إلغائها يمكن تنفيذها بسهولة عبر الاستعانة بأداة مثل ChatGPT.

الكتابة والتأليف

بعض المهام، أو الوظائف التي كانت خاصة بذوي الياقات البيضاء متوسطة المستوى يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمل مثل كتابة خطابات الموارد البشرية، وإنتاج نسخة إعلانية وصياغة البيانات الصحفية.

أعمال المحاماة

وفي هذا السياق، تمكن روبوت ChatGPT في الآونة الأخيرة، من اجتياز امتحان كلية الحقوق وحصل على درجة النجاح بعد كتابة مقالات حول موضوعات تتنوع بين القانون الدستوري والضرائب وغيرها.

المهام القتالية

يمكن للذكاء الاصطناعي والآلات الحديثة المشاركة في الحروب والأعمال القتالية، بعد نجاح شركات في تصميم آليات مجهزة بأسلحة يمكنها خوض المعارك في الميدان.

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الكلمات الدلالية:
الآلات الأعمال الكتابية البرمجة التكنولوجيا الروبوتات

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