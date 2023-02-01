أمانة جدة توضح حقيقة إيقاف رخص مستودعات حي الخمرة

تواصل – فريق التحرير:

نفت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، المعلومات المتداولة والتي زعمت إيقاف إصدار وتجديد رُخص مستودعات الخمرة.

وأوضحت الأمان أن البلدية الفرعية تقوم بإصدار وتجديد التراخيص البلدية، للمتقدمين بطلب الترخيص على منصة بلدي لنشاط مستودع، المستوفية لاشتراطات لائحة المستودعات والورش والمخازن الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتاريخ 21/02/2021م، وفقا لـ”المدينة”.

وأضافت الأمانة أن من بين ما تتضمنه اللائحة، ألا تقل مساحة المستودع عن 400م2 وأن يكون تصميم المبنى معتمد من مكتب استشاري مؤهل من الأمانة.

كما تضمنت اللائحة، أهمية توفير مواقف السيارات المطلوبة للمكاتب الإدارية، وأرصفة لتحميل وتفريغ الشاحنات، بالإضافة لتوفر متطلبات الأمن والصحة والسلامة.

اقرأ أيضًا:

أمانة جدة: 15 يومًا على انتهاء مهلة المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء

يذكر أن أمانة محافظة جدة، أغلقت في وقت سابق، معملا بحي مشرفة يتبع شركة شهيرة مختصة في تقديم منتجات الحلى عبر الكافيهات داخل المولات الكبيرة، كان يعمل والأبواب مغلقة.

إتلاف أطعمة فاسدة

ووثق مقطع فيديو متداول، استخدام المعمل لمواد منتهية الصلاحية في تحضير المواد الغذائية، وفقا لـ”عكاظ”.

وأتلفت أمانة محافظة جدة 20 صنفا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

اقرأ أيضًا:

تابع لشركة شهيرة.. أمانة جدة توجه ضربة لمعمل بحي مشرفة (فيديو)