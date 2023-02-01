دولة أفريقية تقرر تغيير العملة الرسمية.. لهذه الأسباب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات النيجيرية، موعد سريان أكبر ثلاث فئات من عملتها الوطنية “النيرة”، في خطوة تهدف لتغيير العملة القديمة وإدخالها النظام المصرفي بغية تجفيف موارد الإرهاب والفساد.

ازدحام البنوك والمصارف

وشهدت البنوك ازدحاما كبيرا من المودعين الذين يقضون أكثر من 6 ساعات في صفوف طويلة أمام المصارف، مع اقتراب الموعد النهائي.

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امتصاص السيولة من خارج النظام

وقال الخبير الاستراتيجي، سليمان علي، إن خطوة تغيير العملة تهدف في المقام الأول لامتصاص السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي والضريبي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتقدر السيولة بنحو 70% من إجمالي الكتلة النقدية في البلاد والمقدرة بنحو 4 تريليون نيرة (الدولار يعادل نحو 94 نيرة).

تجفيف مصادر الإرهاب

وتابع الخبير: “يبدو أن حملة تغيير العملة أثارت الرعب في أوساط الإرهابيين، إذ أشارت تقارير إلى مسارعة بعض المجموعات الإرهابية للتخلص من الأموال الضخمة التي تمتلكها لدرجة أن بعضهم يقوم بتوزيعها على المارة”.

واستطرد أنه إضافة إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والفساد؛ إن الخطوة تهدف أيضا إلى تجفيف الأموال التي درجت بعض الأحزاب السياسية على شراء أصوات الناخبين بها، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.