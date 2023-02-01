هل يصاب مريض فيروس الكبد سي مجدداً بعد التشافي منه؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن فيروس الكبد سي، يمكن الإصابة به مجددا بعد التشافي في حالات الخطورة.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال جاء فيه “هل ممكن الاصابة به مرةً اخرى بعد التشافي منه؟”.

وأجاب الذيابي بقوله “الجواب نعم، في حال وجود عوامل خطورة، مثل الوشم، العلاقات المحرمة، تعاطي المخدرات بالحقن، المعدات الطبية الملوثة”.

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مرض الكبد الدهني

وفي وقت سابق، أوضحت دراسة أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد المزمنة في جميع أنحاء العالم، ويعزى أساسًا إلى سوء التغذية مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

ولا تظهر الأعراض في المراحل الأولية من المرض، لكن العديد من المرضى كشفوا عن حكة منهكة، والتي تزداد سوءًا في أوقات معينة من اليوم.

الحكة المصاحبة لأمراض الكبد

وبحسب العديد من الهيئات الصحية، فإن الحكة المصاحبة لأمراض الكبد تتركز في باطن القدمين وراحة اليدين، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وفي عام 2015، أظهر تقرير أن المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد يعانون من اختلافات في شدة الحكة على مدار اليوم. ووفقًا للتقرير، فإن أسوأ حكة قد تحدث “في وقت متأخر من المساء وبداية الليل”.

وتشير النتائج العلمية المنشورة في مجلة “طب الجهاز الهضمي” إلى أن الخلايا الكيراتينية الموجودة على سطح الجلد قد تكون مسؤولة عن الحكة “المدمرة” المرتبطة بمرض الكبد الدهني.

الحكة الصفراوية

وأوضح مؤلفو الدراسة، أن “الحكة الصفراوية هي أحد الأعراض المنهكة التي تنتشر بشكل كبير في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والقناة الصفراوية”.

وتابع الباحثون: “كانت الأفكار الأولية هي أنه يلعب دورًا في كيفية تكوُّن طبقات الجلد ووظيفة حاجز الجلد”.

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