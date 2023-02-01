الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الروبوتات قادمة.. مهن ووظائف مهددة بالانقراض
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون الفجر
هل يصاب مريض فيروس الكبد سي مجدداً بعد التشافي منه؟ استشاري يجيب
خلال فصل الشتاء.. 4 نصائح مهمة لسرعة التئام الكسور
تفخيخ للعقول والأفكار.. الحوثي يجند عشرات الآلاف من الأطفال
“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تفخيخ للعقول والأفكار.. الحوثي يجند عشرات الآلاف من الأطفال

تفخيخ للعقول والأفكار.. الحوثي يجند عشرات الآلاف من الأطفال

تفخيخ للعقول والأفكار.. الحوثي يجند عشرات الآلاف من الأطفال
٠١:٣٦:١٦ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي جندت عشرات الآلاف من الأطفال، وانتهكت حقوقهم، فضلا عن تحريف المناهج الدراسية وتجريفها.

حشد الأطفال لجبهات القتال

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “طالعنا إعلان منظمة اليونيسف عن مناقصة لشراء طابعات وتسليمها لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، في ظل تحذيرات من تسخير المليشيا تلك الطابعات لطباعة الملازم والمناهج التعليمية التي تم تحريفها وتجريفها على مدار سنوات الانقلاب”.

وتابع: “نذكر بالتقارير الدولية التي أكدت تورط مليشيا الحوثي في تجنيد عشرات الآلاف من الاطفال في عمليات هي الأوسع في تاريخ البشرية، وكذا العبث الحوثي المتواصل بالمناهج الدراسية، بهدف عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران”.

اقرأ أيضا:

اليمن يُدين عمليات سطو و نهب الحوثي للمستثمرين في القطاع الصحي

العمل على حماية الطفولة

وأردف الإرياني: “كما نذكر مكتب اليونسيف في اليمن بأن مهمته العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية، ومناهجها التي تمجد فكرة حمل السلاح لدى الاطفال وتدعوهم للجهاد والذهاب بهم لجبهات للقتال، كي لا تكون المنظمة بذلك قد انحرفت عن الأهداف التي أسست من أجلها”.

واختتم: “نطالب منظمة اليونسيف بوقف إجراءات تسليم الطابعات لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة جرائم تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن تجنيد الاطفال في القتل تحريف المناهج التعليمية معمر الإرياني مليشيا الحوثي وزير الإعلام اليمني

مواد ذات صلة

المزيد
خلال اجتماعهم اليوم.. “أوبك +” قد تقرر تخفيضًا أكبر في إنتاج النفط

خلال اجتماعهم اليوم.. “أوبك +” قد تقرر تخفيضًا أكبر في إنتاج النفط

١١:٥٤ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. مقاتلات سعودية تصل ولاية نيفادا الأمريكية للمشاركة في تمارين «العلم الأحمر والأخضر»

بالفيديو.. مقاتلات سعودية تصل ولاية نيفادا الأمريكية للمشاركة في تمارين «العلم الأحمر والأخضر»

٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٧
مصادر: توجيهات عليا لـ5 جهات حكومية لتلافي 8 ملاحظات رصدها ديوان المراقبة

مصادر: توجيهات عليا لـ5 جهات حكومية لتلافي 8 ملاحظات رصدها ديوان المراقبة

١٠:١٥ ص، الثلاثاء، ٠٤ يوليو ٢٠١٧
حاكم إسطنبول: منفِّذ هجوم «رينا» قاتل محترف تسلل عبر «إيران»

حاكم إسطنبول: منفِّذ هجوم «رينا» قاتل محترف تسلل عبر «إيران»

٠٤:٠٨ م، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *