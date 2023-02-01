تفخيخ للعقول والأفكار.. الحوثي يجند عشرات الآلاف من الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي جندت عشرات الآلاف من الأطفال، وانتهكت حقوقهم، فضلا عن تحريف المناهج الدراسية وتجريفها.

حشد الأطفال لجبهات القتال

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “طالعنا إعلان منظمة اليونيسف عن مناقصة لشراء طابعات وتسليمها لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، في ظل تحذيرات من تسخير المليشيا تلك الطابعات لطباعة الملازم والمناهج التعليمية التي تم تحريفها وتجريفها على مدار سنوات الانقلاب”.

وتابع: “نذكر بالتقارير الدولية التي أكدت تورط مليشيا الحوثي في تجنيد عشرات الآلاف من الاطفال في عمليات هي الأوسع في تاريخ البشرية، وكذا العبث الحوثي المتواصل بالمناهج الدراسية، بهدف عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران”.

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العمل على حماية الطفولة

وأردف الإرياني: “كما نذكر مكتب اليونسيف في اليمن بأن مهمته العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية، ومناهجها التي تمجد فكرة حمل السلاح لدى الاطفال وتدعوهم للجهاد والذهاب بهم لجبهات للقتال، كي لا تكون المنظمة بذلك قد انحرفت عن الأهداف التي أسست من أجلها”.

واختتم: “نطالب منظمة اليونسيف بوقف إجراءات تسليم الطابعات لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة جرائم تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع”.