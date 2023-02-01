“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

تواصل – فريق التحربر:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مسجل أول طبيب ER المسجل طبيب ER رئيس مكافحة العدوى المسجل ICU فني مختبر صيدلاني فني أشعة مدير تسويق الممرضة الرئيسية – ER ممرضات الموظفين وظائف أخرى متعددة

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طريقة التقديم: