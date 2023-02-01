“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحربر:
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مسجل أول طبيب ER
- المسجل طبيب ER
- رئيس مكافحة العدوى
- المسجل ICU
- فني مختبر
- صيدلاني
- فني أشعة
- مدير تسويق
- الممرضة الرئيسية – ER
- ممرضات الموظفين
- وظائف أخرى متعددة
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طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
وعرضت الشركة المسميات الوظيفية الخاصة بكل وظيفة، وشرح طبيعتها، والمؤهلات المطلوبة، عبر رابط التقديم وتفاصيل الوظائف.