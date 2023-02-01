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“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

“رعاية” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠١:٣٥:٤٥ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحربر:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

 المسميات الوظيفية:

  1. مسجل أول طبيب ER
  2. المسجل طبيب ER
  3. رئيس مكافحة العدوى
  4. المسجل ICU
  5. فني مختبر
  6. صيدلاني
  7. فني أشعة
  8. مدير تسويق
  9. الممرضة الرئيسية – ER
  10. ممرضات الموظفين
  11. وظائف أخرى متعددة

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طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

وعرضت الشركة المسميات الوظيفية الخاصة بكل وظيفة، وشرح طبيعتها، والمؤهلات المطلوبة، عبر رابط التقديم وتفاصيل الوظائف.

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