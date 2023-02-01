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الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
٠١:٣٥:٣٢ ص، الخميس، ١١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

سجل الجنيه الإسترليني، أمس الأربعاء، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

تداول الجنيه الاسترليني

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2326 دولار أمريكي، على ارتفاع 0.15 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1268 يورو بانخفاض 0.57 %.

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خسائر الدولار

كان مؤشر الدولار تراجع بشدة، بعد أن تكبدت العملة الخضراء خسائرا بشهر يناير المنتهي، ليسجل الدولار خسائر شهرية للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعا بسلبية البيانات الأمريكية الأخيرة.

وخلال التداولات، أمس الأربعاء، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى، تراجعا بحوالي 101.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22% تقريبا، حسب “Investing”.

مؤشر لندن يتراجع

وفي سياق مواز، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته اليوم على انخفاض، فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.14 %، ما يعادل 10.59 نقطة، ليصل عند مستوى 7761.11 نقطة.

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