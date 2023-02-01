مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 11 رجب 1444 هجرية، الموافق 2 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة صباحاً، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:53، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر والعشاء، حيث يؤذن لصلاة الف

جر الساعة 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 11 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:40

المدينة – 5:43

الرياض – 5:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:11

المدينة – 6:08

الرياض – 5:39

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:41

المدينة – 7:38

الرياض – 7:09

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