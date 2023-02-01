مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 11 رجب 1444 هجرية، الموافق 2 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة صباحاً، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:53، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر والعشاء، حيث يؤذن لصلاة الف
جر الساعة 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 11 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الخميس
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:11
المدينة – 6:08
الرياض – 5:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:41
المدينة – 7:38
الرياض – 7:09
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