خلال فصل الشتاء.. 4 نصائح مهمة لسرعة التئام الكسور

تواصل – فريق التحرير:

كشف اختصاصي التغذية، أنجالي موكرجي، أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية وغني بالكالسيوم والزنك وفيتامين د، وفيتامين ك، يساعد في تسريع عملية التئام العظام المكسورة.

وقتا أطول لكبار السن

وتستغرق كسور العظام وقتا طويلا من أجل التئامها، بينما قد تستغرق وقتًا أطول لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية، حسب صحيفة “صدى البلد”.

اقرأ أيضا:

تحذير لمرضى الكوليسترول.. الجرعة العالية من هذه الأدوية تضر بالعظام

أبرزها النظام الصحي المعتدل

وهناك 4 نصائح مهمة للتعجيل بالتئام كسور العظام وهي:

1- تجنب التدخين واللحوم الحمراء

2- تضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضار الورقية الخضراء وفول الصويا وبذور السمسم وبذور اليقطين.

3- استخدام الكريمات الطبية المعالجة للعظام لتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم

4- التزام بتعليمات الأطباء والخضوع للعلاجات الطبية والطبيعية.

8 فوائد للمشي

وفي سياق متصل، قالت المنصة الرئيسة لوزارة الصحة “عش بصحة”، في وقت سابق، إن هناك 8 فوائد للمشي، أهمها مرونة العظام.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت الوزارة أن الفوائد الثمانية للمشي هي:

1 – يؤدي إلى مزاج أفضل ويخفف القلق والاكتئاب.

2 – قوة العظام.

3 – الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني.

4 – الحفاظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات.

5 – المحافظة على الوزن الصحي.

6 – لياقة بدنية عالية.

7 – تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم.

8 – تخفيض مستوى الكوليسترول الضار، إضافة إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة.