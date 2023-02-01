مصرف الراجحي يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحديثي التخرج 2023م

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أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج تطوير تقنية المعلومات (IT Development Program) المنتهي بالتوظيف لعام 2023م، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– هندسة البرمجيات

– الأمن السيبراني.

– أمن المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– نظام المعلومات الحاسوبية.

– هندسة الشبكات.

– علم البيانات.

– إدارة البيانات.

– أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديثي التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة.

3- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

4- العمر لحملة البكالوريوس لا يزيد عن 26 سنة، ولحملة الماجستير لا يزيد عن 28 سنة.

5- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن البرنامج:

– مكان إقامة البرنامج (مدينة الرياض).

– مدة البرنامج (8 أشهر).

نبذة عن المصرف:

– يُعد مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، بدأ نشاطه عام 1957م، ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، ويرتكز المصرف إلى مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل أساسي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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