إقرار تحليل مخدرات دوري لطلاب مراحل التعليم بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

قررت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية بالكويت، الموافقة بالإجماع، على اقتراح بإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين في المنظومة التعليمية بصفة دورية.

كما قررت علاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى”.

الحفاظ على الشباب

وأكد مقدم الاقتراح، النائب محمد المهان، أن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في الكويت، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل لحمايته بالمدارس والجامعات من خطر التدخين وتعاطي وإدمان المخدرات، والحفاظ على محراب العلم والفكر، وقدسية الحرم الجامعي من تلك الظاهرة السيئة التي تهدد مستقبل أبنائنا الطلاب، حسب “القبس”.

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شحنات هائلة من المخدرات

وتصدت السلطات الكويتية، مؤخرا، للعديد من الحملات التي تستهدف إدخال شحنات هائلة من المخدرات إلى البلاد، والتي كان آخرها

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمختلف المناطق.

المضبوطات

وأضافت صحيفة الجريدة، أن المضبوطين عثر بحوزتهم على 5 كيلو من مادة الحشيش وعدد 15 ألف حبة ليريكا وكيلو كيميكال وعدد 100جرام من الشبو ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك من خلال الجهود المستمرة لوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بتكثيف التحريات الأمنية حول مهربي وتجار المخدرات.