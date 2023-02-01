الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

تواصل- فريق التحرير:

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

مواجهة التضخم

وواصل الفيدرالي الأمريكي تعهده “بالزيادات المستمرة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان إن “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا”.

إبطاء رفع الفائدة

قرار الفيدرالي الأمريكي، بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، اليوم، جاء تلبية لأمنيات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

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