جوازات مطار الملك خالد تستقبل أول مستفيد من تأشيرة الإلكترونية للقادمين جوا

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم الأربعاء، أول مستفيد من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا.

استقبال أول عائلة

وفي السياق ذاته، نشر الحساب الرسمي لـ”الجوازات” صور استقبال جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً.

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عقوبة تجاوز مدة الإقامة

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته.