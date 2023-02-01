جوازات مطار الملك خالد تستقبل أول مستفيد من تأشيرة الإلكترونية للقادمين جوا
تواصل – فريق التحرير:
استقبلت جوازات مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم الأربعاء، أول مستفيد من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا.
استقبال أول عائلة
وفي السياق ذاته، نشر الحساب الرسمي لـ”الجوازات” صور استقبال جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول عائلة مستفيدة من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً.
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عقوبة تجاوز مدة الإقامة
وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول حصول عامل على خروج نهائي، وتجاوز الفترة المسموح له 60 يومًا، وانتهت إقامته، هل يحق له إلغاء الخروج علمًا أنه لم يخرج منذ أكثر من حمسة أشهر، وتقدم كفيله بشكوى في رواتب انتهت لصالحه فهل يحق له إلغاء الخروج النهائي؟
فترة صلاحية التأشيرة
وقالت “الجوازات” في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.