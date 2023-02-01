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العدل الأمريكية تلاحق ماسك..ما الأمر؟
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العدل الأمريكية تلاحق ماسك..ما الأمر؟

العدل الأمريكية تلاحق ماسك..ما الأمر؟

العدل الأمريكية تلاحق ماسك..ما الأمر؟
١١:٣٨:٣٨ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طلبت وزارة العدل الأميركية وثائق تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وأنظمة مساعدة السائق الآلي من شركة “تسلا” التي يمتلكها إيلون ماسك، مع اشتداد التدقيق التنظيمي على التكنولوجيا الجديدة.

تسببت في 10 حوادث

وقالت شركة صناعة السيارات إنها “تلقت طلبات من وزارة العدل للحصول على مستندات تتعلق بميزات السائق الآلي في تسلا وFSD”.

وفي أكتوبر الماضي، خضعت شركة تسلا تخضع لتحقيق جنائي بشأن مزاعم بأن سيارات الشركة الكهربائية يمكنها قيادة نفسها بنفسها، وهو ما دفع وزارة العدل الأميركية لإطلاق تحقيق حول تقنية القيادة الآلية في عام 2021 بعد أكثر من 10 حوادث بعضها قاتلة، حسب “العربية”.

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سحب 59 ألف سيارة

وكشفت ألمانيا، في يوليو 2022، عن عيب غريب في السيارة الكهربائية الجديدة لشركة تسلا، ما يستدعي سحب 59 ألف سيارة من الأسواق حول العالم.

وأكدت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3، بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية.

وعن سبب المشلكة قالت الهيئة أن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

وتضيف هذه المشلكة المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك، بعد أن قالت الشركة إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 % عن الربع السابق.

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