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تفتيش منزل “بايدن” بحثًا عن وسائق سرية.. ما القصة؟
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تفتيش منزل “بايدن” بحثًا عن وسائق سرية.. ما القصة؟

تفتيش منزل “بايدن” بحثًا عن وسائق سرية.. ما القصة؟

تفتيش منزل “بايدن” بحثًا عن وسائق سرية.. ما القصة؟
١١:٣٣:١٩ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

بدأت سلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الأربعاء  تفتيش منزل الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

تعاون من الرئيس

وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت “بدعم وتعاون تام من الرئيس” عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن بعد مراجعة شاملة في 20 يناير.

قضية محرجة

وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.
وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية الى منزله في فلوريدا.

ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».

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الكلمات الدلالية:
الرئيس الأميركي تفتيش منزل بايدن قضية محرجة واشنطن

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