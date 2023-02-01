جامعة الملك فهد للبترول تعلن موعد القبول لخريجي الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح القبول لخريجي الثانوية في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2024/2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– مسار السات (SAT) الفترة الأولى.

– مسار القبول المبكر.

– مسار السات (SAT) الفترة الثانية.

– مسار القبول الاعتيادي.

– مسار قبول الفائزين بمسابقة الاولمبياد.

المواعيد:

اضغط هنا

طريقة التقديم:

– وأشارت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

نبذة عن الجامعة

يذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تأسست رسمياً، بموجب مرسوم ملكي في 5 جمادى 1 ، 1383 (23 سبتمبر 1963).

وكان قبول أول دفعة من الطلاب بعد ذلك بعام ، في 23 سبتمبر 1964 ، عندما التحق 67 شابا في ما كان يسمى ثم كلية البترول والمعادن. ومنذ ذلك الوقت نمت نسبة الإلتحاق بالجامعة إلى المستوى الذي يتوقع أن تتجاوز 8000 بحلول عام 2009-2009.

ويرتبط النمو السريع لجامعة الملك فهد مع التنمية الاقتصادية والتقنية السريعة في المملكة. كما يعكس التوقعات المتزايدة لشعب المملكة العربية السعودية ، وتوسيع الفرص للشباب البلد ، والأهمية المتزايدة للمملكة كمصدر رئيسي للطاقة في العالم.

خبرات علمية

الموارد الضخمة للبترول والمعادن في المملكة تشكل تحديا معقدا ومثيرا للتعليم العلمي والإداري والتقني. لمواجهة هذا التحدي ، فقد اعتمدت الجامعة التدريب المتقدم في مجالات العلوم والهندسة والإدارة وجعلتها واحدة من أهدافها من أجل تعزيز القيادة و تقديم الخدمة في مجال الصناعات المعدنية والبترولية في المملكة.

وتعزز الجامعة أيضا خبرتها العلمية من خلال البحث في هذه المجالات.وبالإضافة إلى ذلك ، لأنه يمميز الجامعة من كونها جامعة تكنولوجية في أرض الإسلام ، تلتزم الجامعة بتعميق وتوسيع إيمان الطلاب وتغرس فيهم تقدير المساهمات الكبيرة من المسلمين للعالم في مجال الرياضيات والعلوم. ويتوجه على جميع مرافق وبرامج وأعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة الملك فهد العمل لتحقيق هذه الأهداف.

اقرأ أيضا:

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة