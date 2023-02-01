“الحقيل” يتوقع موجة باردة وتساقط الثلوج بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل موجة باردة وتساقط الثلوج على عدة مناطق.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “موجة باردة ونشاط للغبار ستدخل يوم غدٍ الخميس 11/7/1444هـ”.

وأضاف الحقيل “متوقع انخفاض الحرارة عن بين 7 و 5 درجات عن الدرجات الحالية، ومتوقع تساقط الثلوج في علقان بتبوك فجر الخميس واحتمال طريف والقريات”، مع توقع فرص هطور أمطار خفيفة فجر الخميس على الرياض والجبيل والله أعلم”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح السطحية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

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