أمطار غزيرة في الأردن وتنبيهات: لا تخرجوا إلا للضرورة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الأردن أمطارا غزيرة، خلال الآونة الأخيرة، أسفرت ع عدة حوادث، تعاملت معها الجهات المختصة، فضلا عن إغلاق عدد من الطرق، وتحذيرات شديدة بالخروج.

الأمطار تداهم المنازل

من جانبه، دعا نائب مدير شرطة محافظة أربد، فرحان العموش، الأردنيين، إلى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة، منوها عن أنه تم التعامل مع حالات سقوط لثلاث شجار في المزار الشمالي وشارع الدفاع ومنطقة سما الروسان.

وأضاف العموش أنه تم التعامل مع العشرات من الحوادث مداهمة مياه الأمطار لمنازل في أربد، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجل إصابة، حسب “عمون”.

وأشار إلى أنه تم إغلاق طريق بشرى – الرمثا بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وتم بشكل فوري معالجة الملاحظة.

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إنقاذ شخصين بالزرقاء

وفي السياق ذاته، قال العقيد المهندس محمد خريسات، مدير الدفاع المدني بالزرقاء، إنه ورد بلاغ حول وجود مركبات محاصرة على احد الطرق المحاذية على طريق سيل الزرقاء.

وأضاف خريسات أنه تم التعامل مع البلاغ وإنقاذ شخصين، مهيبا بالمواطنين الابتعاد عن مجارى السيل لأنه يشكل خطورة.

وأشار إلى أنه تم اغلاق طريق وادي القمر احترازيا، والتعامل مع حريقين في الزرقاء، وبين أن فرق الغطاسين منتشرة على الجسور كافة في الزرقاء للتعامل مع أي طارئ.