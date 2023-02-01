“براند فاينانس”: “سعود الطبية” من أفضل المؤسسات عالميًا

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أصدرت مؤسسة براند فاينانس “Brand Finance” البريطانية، تقريرها، لأفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023، الذي تضمن تصنيف أكثر من 500 مستشفى حول العالم.

الثالث محليا

وجاءت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ضمن أفضل 5 منشآت صحية في المملكة، إذ جاءت في الترتيب الثالث محليًا، والمركز 88 ضمن 250 مركزًا على مستوى العالم، حسب “اليوم”.

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فحص 30 مؤشر أداء

وتعتمد تقييمات “براند فايناني” على أكثر من 30 مؤشر أداء متعددًا تفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وظهرت نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.

وتقيّم براند فاينانس “Brand Finance” سنويًا أكثر من 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.

يذكر أن براند فينانس أنشأت عام 1996، وهي مؤسسة استشارية تعمل في مجال تقييم العلامات التجارية، والاستشارات التجارية للشركات. وتشمل أعمالها خدمات التسويق والخدمات المالية والخدمات الضريبية والقانونية.