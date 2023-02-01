“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

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وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق، أنه سيتم التدريب في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات والتخصصات:

– هندسة بأنواعها.

– تسويق وكتابة محتوى.

– قانون وترجمة.

– محاسبة ومالية.

– تصميم جرافيكي.

– إدارة الأمن والسلامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلسلة الإمدادات.

– الإدارة العامة.

– الأمن السيبراني.

– الحاسب بأنواعه.

– الموارد البشرية.

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التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.

طريقة التقديم:

– وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، إلى أنه يمكن التقديم في البرنامج من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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