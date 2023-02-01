“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني
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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ.
وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق، أنه سيتم التدريب في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المجالات والتخصصات:
– هندسة بأنواعها.
– تسويق وكتابة محتوى.
– قانون وترجمة.
– محاسبة ومالية.
– تصميم جرافيكي.
– إدارة الأمن والسلامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمدادات.
– الإدارة العامة.
– الأمن السيبراني.
– الحاسب بأنواعه.
– الموارد البشرية.
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التفاصيل:
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.
طريقة التقديم:
– وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، إلى أنه يمكن التقديم في البرنامج من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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