الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الحقيل” يتوقع موجة باردة وتساقط الثلوج بعدة مناطق
شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)
“سند الخيرية” تطلق حملة للتبرع بالدم
وكالة الطاقة الذرية تعثر على تصميمات وأجهزة نووية في إيران
الجوازات توضح طريقة الاطلاع على المدفوعات الحكومية
أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا

الرئيسية

 /

فرص

 /

“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني
٠٩:٠٣:٤٦ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ.

وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق، أنه سيتم التدريب في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات والتخصصات:

– هندسة بأنواعها.
– تسويق وكتابة محتوى.
– قانون وترجمة.
– محاسبة ومالية.
– تصميم جرافيكي.
– إدارة الأمن والسلامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمدادات.
– الإدارة العامة.
– الأمن السيبراني.
– الحاسب بأنواعه.
– الموارد البشرية.

اقرأ أيضا:

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة

التفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.

طريقة التقديم:

– وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، إلى أنه يمكن التقديم في البرنامج من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم فرص هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم

«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم

٠٣:٠١ م، الأحد، ٢٣ يونيو ٢٠١٩
معهد “سرب” يفتح باب القبول للتدريب في الخطوط الحديدية

معهد “سرب” يفتح باب القبول للتدريب في الخطوط الحديدية

٠٧:٠٩ م، الأربعاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٤
بدء القبول في برنامج التدرج لخريجي الثانوية بـ«أرامكو»

بدء القبول في برنامج التدرج لخريجي الثانوية بـ«أرامكو»

٠٤:٢٠ م، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠١٦
للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

٠٨:٢٩ م، الأحد، ١٩ سبتمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *