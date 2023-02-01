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أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا
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أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا

أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا

أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا
٠٩:١٣:٠٨ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أطلقت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية حملة أمنية واسعة لملاحقة شبكات التجسس الإيرانية على أراضيها، على خلفية الهجوم على سفارة باكو في طهران في 27 يناير الماضي.

39 جاسوسًا

وأعلنت وزارة الداخلية في باكو، اليوم (الأربعاء)، اعتقال 39 شخصًا ضمن شبكة التجسس الإيرانية بينهم مالك قناتي فضائيتين رجل الدين مطلب باغيروف.

وأفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، بأن وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 39 شخصاً وأن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بأعمال تخريبية تحت ستار الشؤون الدينية في عمليات خاصة. ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء الأشخاص، الذين تظاهروا بأنهم متدينون نشروا دعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية وأساءوا إلى حرية المعتقدات الدينية في أذربيجان.

هجوم على إيران

من جهته، شن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله وزير التربية الوطنية التركي محمود أوزر ومجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (GNAT)، هجوماً على إيران.
واتهم قوات أمن الملالي بأنها لم تتخذ أية إجراءات جادة لمنع الهجوم على سفارة بلاده في طهران. وأفاد بأنه جرى تحييد الإرهابي نتيجة بطولة موظف أمن آخر بالسفارة، وبذلك تم منع اعتداء المسلح على موظفين آخرين بالسفارة وأفراد عائلاتهم.

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الكلمات الدلالية:
أذربيجان سفارة باكو شبكة تجسس إيرانية هجوم على إيران

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