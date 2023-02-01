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شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)
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شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)

شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)

شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)
٠٩:٣٠:٠٣ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شقيق والدة الأطفال المتوفين بحادث حريق في القريات عبر لقاء تليفزيوني، سبب اندلاع الحريق الذي أودى بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، هم 6 أشقاء ووالدهم.

 

شقيق والدة ضحايا حريق القريات

لا تعلم بوفاة أبناءها

وقال شقيق الأم عبر لقاء على قناة “الإخبارية” إن شقيقته أخبرته أنها تركت مدفأة تعمل بالغاز، تعمل بجوار أسرة الأطفال، ونبهت ابنتها أن تطفئها قبل أن تنام، لكن يبدو أنها نسيتها، مما أدى إلى اشتعال الحريق.

وكشف المتحدث أن الأم لا تعلم حتى الآن بوفاة أبناءها الستة وزوجها، وطلب من المشاهدين في كل أنحاء المملكة والوطن العربي أن يدعو الله أن يربط على قلبها ويؤجرها في مصيبتها -بإذن الله-

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بينهم 3 أطفال

وشهدت محافظة القريات، فجر أمس الثلاثاء، حادثة مفجعة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، فيما أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب في إحدى غرف المنزل المقيمين فيه بحي التسهيلات.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن بلاغًا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.

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