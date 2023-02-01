شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
كشف شقيق والدة الأطفال المتوفين بحادث حريق في القريات عبر لقاء تليفزيوني، سبب اندلاع الحريق الذي أودى بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، هم 6 أشقاء ووالدهم.
لا تعلم بوفاة أبناءها
وقال شقيق الأم عبر لقاء على قناة “الإخبارية” إن شقيقته أخبرته أنها تركت مدفأة تعمل بالغاز، تعمل بجوار أسرة الأطفال، ونبهت ابنتها أن تطفئها قبل أن تنام، لكن يبدو أنها نسيتها، مما أدى إلى اشتعال الحريق.
وكشف المتحدث أن الأم لا تعلم حتى الآن بوفاة أبناءها الستة وزوجها، وطلب من المشاهدين في كل أنحاء المملكة والوطن العربي أن يدعو الله أن يربط على قلبها ويؤجرها في مصيبتها -بإذن الله-
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بينهم 3 أطفال
وشهدت محافظة القريات، فجر أمس الثلاثاء، حادثة مفجعة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، فيما أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب في إحدى غرف المنزل المقيمين فيه بحي التسهيلات.
بعد حادثة حريق القريات يوم أمس، والذي تُوفي فيها الأب وجميع أفراد العائلة وهم أربعة أبناء، وابنتان.
ونجت الأم، سائلين الله أن يربط على قلبها ويلهما الصبر والسلوان.
👇🏼هذه وصية شقيقها لكم جميعًا👇🏼 pic.twitter.com/I7R5uh0BLq
— د. بندر الشراري (@bsalsharari) February 1, 2023