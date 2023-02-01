وكالة الطاقة الذرية تعثر على تصميمات وأجهزة نووية في إيران

تواصل – وكالات:

وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انتقادات لإيران، في تقرير سري، كشفت عنه وكالات أنباء، وذلك بسبب إجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.

إنتاج اليورانيوم

من جانبه، نقل رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التقرير، قلق الوكالة من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقا بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا، حسب “رويترز”.

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الأمم المتحدة تكشف مفاجأة حول برنامج إيران النووي.. وتُحذر

طهران تمتلك 70 كجم من اليورانيوم

وفي وقت سابق، كشف جروسي، وهو أكبر مسؤول نووي في منظمة الأمم المتحدة، أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع أسلحة نووية متعددة.

وأكد أن طهران تمتلك 70 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب حتى 60٪ من النقاوة و1000 كيلوجرام إلى 20٪ نقاوة.

وتسلح روسيا في حربها على أوكرانيا

وأوضح في تصريحات لـ “فوكس نيوز”، أن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى الحد من برنامجها النووي مرة أخرى غير مرجحة حيث تسلح طهران روسيا في حربها على أوكرانيا بينما تهزها الاضطرابات المستمرة منذ أشهر.