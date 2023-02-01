المرور: 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق
تواصل – فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.
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وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:
– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق
– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق
– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف.
– التركيز وعدم الانشغال بأي شيء غير القيادة على الطريق
– إعطاء حقوق الأفضلية في المرور.
– استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات
– القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية لاسيما في حالة هطول الأمطار
– استخدام حزام الأمان بشكل دائم
– استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.
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تساهم القيادة الآمنة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات.
#المرور_السعودي
#الوقاية_أمان pic.twitter.com/bgnsfsAGNL
— المرور السعودي (@eMoroor) February 1, 2023