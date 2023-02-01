المرور: 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

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وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:

– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق

– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق

– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف.

– التركيز وعدم الانشغال بأي شيء غير القيادة على الطريق

– إعطاء حقوق الأفضلية في المرور.

– استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات

– القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية لاسيما في حالة هطول الأمطار

– استخدام حزام الأمان بشكل دائم

– استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.

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