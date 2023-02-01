الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
المراعي تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم
بعد التسريبات.. حبس وزير عراقي سابق ارتكب هذا الأمر
أم تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها.. شاهد ماذا فعلت؟
بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب مبتور القدمين
عملية ناجحة بالقسطرة الوريدية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران (فيديو)
بـ650 ألف شجرة.. تدشين أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة

الرئيسية

 /

محليات

 /

المراعي تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم

المراعي تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم

المراعي تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم
٠٧:٥٩:٣٧ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تسويق (شركات).

مراقب المخزون (النقل والخدمات اللوجستية).

مهندس تخطيط (تصنيع).

مدير هندسة أول (تصنيع).

فني محاسبة (مبيعات).

مدير التحسين المستمر (التصنيع).

مدير مشتريات أول (الشركات).

والمزيد …

عن الشركة:

تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة. فنحن نعيش ونعمل كل يوم بشعار: “جودة تستحق الثقة”.

 

طريقة التقديم:

اقرأ ايضا

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
المراعي فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية

«التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية

٠٥:٢٩ م، الخميس، ٠١ يونيو ٢٠١٧
ضبط 37 مخالفا لنظام العمل والإقامة من جنسيات مختلفة بالجوف

ضبط 37 مخالفا لنظام العمل والإقامة من جنسيات مختلفة بالجوف

٠١:٢٥ م، الأثنين، ١٠ يوليو ٢٠١٧
(التربية) تمدد فترة حصر المعلمات البديلات حتى نهاية ذي الحجة

(التربية) تمدد فترة حصر المعلمات البديلات حتى نهاية ذي الحجة

٠١:١٢ م، الأربعاء، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٣
«حدود تبوك» ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد انقلاب قاربهم (صور)

«حدود تبوك» ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد انقلاب قاربهم (صور)

٠٢:١٧ ص، الخميس، ٣٠ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *