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رياح وأتربة على مكة والمدينة وعدة مناطق حتى صباح غد الخميس
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رياح وأتربة على مكة والمدينة وعدة مناطق حتى صباح غد الخميس

رياح وأتربة على مكة والمدينة وعدة مناطق حتى صباح غد الخميس

رياح وأتربة على مكة والمدينة وعدة مناطق حتى صباح غد الخميس
٠٨:١٦:٠٦ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بتوقع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، على مناطق مكة والمدينة وتبوك، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس الموافق الثاني من فبراير.

حالة الطقس في مكة

وتوقع “الأرصاد” -بمشيئة الله تعالى- هبوب رياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الشعيبة، وجدة، ورابغ، ويصاحبها ارتفاع في الأمواج، وتدن في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة 2 صباح الخميس.

رياح على المدينة وتبوك

وتستمر حالة الرياح النشطة على مناطق من المدينة المنورة تشمل الرايس وينبع، وعلى منطقة تبوك، وتشمل الوجه، وأملج، وضباء، حتى الساعة 2 صباحا غدا الخميس.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

سحب ممطرة على 8 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والباحة.

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