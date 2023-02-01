بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب مبتور القدمين

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، استمرار مسلسل العنف من قبل الشرطة الأمريكية تجاه الأشخاص ذوات البشرة السمراء.

وهذه المرة كان الضحية شاب أسمر البشرة، مبتور القدمين يجلس على كرسي متحرك.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في “تويتر”، مشاهد صادمة للعنف المفرط للشرطة تجاه الشاب، حيث أطلقوا عليه النار رغم عدم مقدرته على المشي.

الشاب يركض للنجاة

اقرأ أيضا:

ضرب حتى الموت.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب أسمر في 3 دقائق

عنصرية مقيتة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب مسلم

الشاب نزل من على كرسيه يركض وهو يعرج هارباً منهم، في محاولة للنجاة بحياته، لكنهم أطلقوا عليه النار ومات بطلقات الرصاص.

وعلقت الشرطة الأمريكية بقولها “إنه ألقى علينا سكيناً فأطلقنا عليه وتم فتح تحقيق في الحادثة التي سببت ضجة في الولايات المتحدة”.

اقرأ أيضا:

الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة

مفاجأة.. الشرطة الأمريكية مطالبة بسداد 100 مليون دولار لمتسول.. ما القصة؟