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عملية ناجحة بالقسطرة الوريدية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران (فيديو)

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عملية ناجحة بالقسطرة الوريدية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران (فيديو)

عملية ناجحة بالقسطرة الوريدية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران (فيديو)

عملية ناجحة بالقسطرة الوريدية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران (فيديو)
٠٧:٤٧:٥٨ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

تمكَّنَ فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إجراء اول عملية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض سعودي في العقد الخامس يعاني من توقف متكرر للقلب.

صحة نجران

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض ،قرَّرَ الفريق الطبي إجراء عملية زراعة المنظم الحديث عالمياً والذي لا يتطلب أي أسلاك للعمل على عكس أجهزة تنظيم القلب الاعتيادية، وهو ما يقدم التناغم الأذيني البطيني لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطراب نبض القلب بحجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم كبسولة دواء.

50 دقيقة

وأكدت نجاح الفريق الطبي بفضل الله في زراعة المنظم عن طريق القسطرة الوريدية في إجراء طبي نوعي استغرق 50 دقيقة وهو الأول من نوعه في مستشفيات منطقة نجران ، مشيرةً إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض ومغادرته للمستشفى وهو في صحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك خالد استقبل خلال العام المنصرم 15940 مراجعاً، وأجرى 47 عملية قلب مفتوح، و1967 قسطرة قلبية علاجية واستكشافية خلال نفس الفترة.

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الكلمات الدلالية:
القسطرة الوريدية عملية ناجحة منظم لضربات القلب نجران

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