“لكيلا تأسوا على ما فاتكم”.. استشاري يحذر من 8 عادات سلبية تدمر الصحة

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض العادات السلبية على الصحة، ولاسيما صحة القلب بصفة خاصة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يوجد عادات سيئة تدمّر قلبك منها:

8 عادات سلبية

1- قلة النوم

2- التدخين

3- إدمان الحلويات

4- الكسل وعدم ممارسة الرياضة

5- متابعة الأخبار السلبية

6- العزلة الاجتماعية

7- الضغوط النفسية والاجتماعية

8- كثرة التفكير في الماضي والمستقبل.

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الماء وصحة القلب

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية شرب الماء، موضحاً أن شرب الماء قبل النوم، لا يقي من السكتات القلبية.

وأضاف النمر، ردا على سؤال في هذا الشأن: “معلومة خاطئة.. شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية”.

وقال الدكتور خالد النمر “الصحيح.. أن شرب الماء مهم، لكن تحديد وقت معين للوقاية من السكتات القلبية خطأ”.