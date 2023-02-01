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أم تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها.. شاهد ماذا فعلت؟
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أم تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها.. شاهد ماذا فعلت؟

أم تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها.. شاهد ماذا فعلت؟

أم تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها.. شاهد ماذا فعلت؟
٠٧:٥٦:٢٨ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجت امرأة برازيلية من موت محقق، بعد أن صدمتها سيارة تسير بسرعة جنونية، وكانت المرأة تحاول إنقاذ ابنها من المرور أمام السيارة.

صدمتها بدلا من طفلها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، وثقته كامبرا مثبتة بحي سكني من ولاية إسبيريتو سانتو، شرقي البرازيل، لأم ضحت بحياتها لإنقاذ ابنها، بعد مرور سيارة مسرعة فركضت نحو الصغير لإبعاده، لكن السيارة صدمتها بدلاً منه، وطارت في الهواء.

وتعرضت الأم لإصابات طفيفة، وتلقت العلاج، فيما نجا الابن ولم تصدمه السيارة التي أظهر الفيديو أن الشرطة كانت تلاحقها.

 

 

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سيارة مسروقة

وأفادت صحف برازيلية نقلت الحادث، أن الشرطة كانت تلاحق قائد السيارة ومن بداخلها، بتهمة الاستيلاء على السيارة وسرقتها، وبعد هروب سارقي السيارة من مكان الواقعة تمكنت الشرطة من القبض عليهم.

تسببت في حادثة

وفي حادثة مشابهة، تدخلت عناصر من الشرطة الأمريكية، لإنقاذ لص، سرق سيارة وقادها، حتى أوشك أن يصطدم بقطار شحن أثناء هربه بها، لكن السيارة انقلبت به.

مطاردة اللص

وهرب ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاماً، من الشرطة في مطاردة سريعة بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، داخل سيارة دورية مسروقة، قبل أن تصطدم بقطار شحن وتنقلب.

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