الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
زوجان يتركان طفلهما الرضيع في المطار لرفضهما شراء تذكرة له
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زوجان يتركان طفلهما الرضيع في المطار لرفضهما شراء تذكرة له

زوجان يتركان طفلهما الرضيع في المطار لرفضهما شراء تذكرة له

زوجان يتركان طفلهما الرضيع في المطار لرفضهما شراء تذكرة له
٠٧:٠٤:٥٦ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة، أقدم زوجان على ترك رضيعهما في مطار بن غوريون في تل أبيب بدولة الاحتلال، وحاولا ركوب الطائرة على خطوط “ريان اير” الأيرلندية الاقتصادية بعد رفضهما شراء تذكرة طائرة لرضيعهما.

اعتقال الأبوين

وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فقد تم اعتقال الأبوين الذين يحملان جواز سفر بليجيكي من قبل الشرطة.

وحاول الزوجان ركوب الطائرة من تل أبيب إلى بروكسل، ولكنهما لم يكن لديهما تذكرة طائرة للرضيع.
ورفضا دفع ثمن تذكرة له ويبدو أنهما تركا رضيعهما في عربة الأطفال واتجها نحو منصة مراقبة جوازات السفر.

الاتصال بالشرطة

ولاحظ موظفو المطار ما حدث، واتصلوا بالشرطة التي عثرت فوراً على الوالدين وأخذتهما إلى التحقيق.
وقال مدير مكتب طيران “ريان إير” إن الجميع شعروا بالصدمة لما فعله الوالدان مضيفاً: “لم نر شيئاً كهذا من قبل. ولم نصدق ما رأته أعيننا”.

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الكلمات الدلالية:
تل أبيب زوجان طفل رضيع مطار بن غوريون

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