“سند الخيرية” تطلق حملة للتبرع بالدم

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أطلقت جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ممثلةً برئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، حملة للتبرع بالدم، وذلك في بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وتأتي الحملة ضمن فعاليات حملة فبراير لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال تحت شعار “سند لأطفالنا”.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته في إنقاذ حياة الكثيرين، إضافة إلى زيادة حس المسؤولية تجاه المجتمع وتجسيد روح التعاون بين أفراده.

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متخصص: يمكن التبرع بالدم كل 3 أشهر بدون أدنى ضرر

معدل التبرع بالدم

وفي وقت سابق، أوضح أ.د. فهد الخضيري، أستاذ أبحاث المسرطنات، المدة الزمنية التي يجب انتظارها ليتمكن الشخص السليم من التبرع بالدم,

وقال الخضيري، عبر “تويتر”: “يمكن لكل شخص سليم التبرع بالدم مرة كل ٣ أشهر وبدون أي ضرر( وللضرورة أو حالات الاحتياج الطارئة يمكن الاستثناء ويكون التبرع بعد 9 أسابيع من التبرع السابق لبعض للناس. (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)”.

كان المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أفصح عن الشروط التي يجب الالتزام بها قبل التبرع بالدم، ومن أبرزها أن يكون عمر المتبرع بين 18 و60 عامًا وأن يقل وزن الجسم عن 50 كلغ.

وأوضح المركز الألماني أن على المتبرع التمتع بصحة جيدة وألا يكون مصابًا بمرض مثل نقص الحديد أو داء السكري، وأن تكون درجة حرارة جسمه مضبوطة.

وأشار أنه لا يجوز التبرع قبل أربعة أشهر بعد الوشم، وأربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، وبعد أسبوع من الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد، كما لا يجوز التبرع بالدم بعد الإصابة بفيروس كورونا قبل مضي 4 أسابيع.

وأضاف لا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة، ويجب تناول الطعام والشراب على نحو كاف قبل وبعد التبرع، لتجنب الإصابة بمشاكل الدورة الدموية، كما لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في يوم التبرع.

وفي حالة التطعيم ضد كورونا باللقاحات المتوفرة يمكن التبرع في اليوم الموالي، إذا لم تكن هناك مضاعفات بسبب التطعيم مثل الحمى، أو التورم الموضعي.

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