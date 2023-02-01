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“في لوح محفوظ”.. حريق هائل يلتهم منزلًا بالكامل ما عدا نسخة من القرآن الكريم

“في لوح محفوظ”.. حريق هائل يلتهم منزلًا بالكامل ما عدا نسخة من القرآن الكريم

“في لوح محفوظ”.. حريق هائل يلتهم منزلًا بالكامل ما عدا نسخة من القرآن الكريم
٠٨:٥٨:١٠ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تؤكد حفظ الله وعنايته لكتابه الكريم، التهم حريق هائل محتويات منزل عائلة تركية في مدينة إسطنبول بالكامل، باستثناء نسخة من القرآن الكريم.

وحسب وكالة أنباء تركيا، فإن الحريق شب في المنزل، لسبب غير معروف عندما كان أصحابه في الخارج.

نسخة من القرآن الكريم

وبعدما أخمد رجال الإطفاء الحريق تبيّن اندلاع النيران في جميع محتويات المنزل، عدا نسخة من القرآن الكريم كانت في المنزل.

وقال صاحب المنزل فاتح أورنيك لوسائل إعلام تركية: “لم يكن هناك أحد في المنزل.. كنت أنا وعائلتي في منزل أمي”.

وأضاف أورنيك: “أخبرنا الجيران أن منزلنا يحترق، وعندما ذهبنا مسرعين رأينا أن منزلنا يحترق”.

حريق هائل يلتهم منزلًا بالكامل ما عدا نسخة من القرآن الكريم

لا شئ نجا سوى المصحف

وتابع أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق وشرعوا في إخماده، مشيرا إلى أن الحريق أتى على جميع محتويات المنزل ما عدا نسخة من القرآن الكريم”.

وزاد: “نسخة القرآن التي أخرجها رجال الإطفاء من المنزل بقيت كما هي ولا شيء سواها”.

أحد الجيران

وقال أحد جيران فاتح: “كان هناك حريق في السقف ثم جاء رجال الإطفاء، كما حضرت الشرطة وطاقم الإسعاف لكن لم تقع إصابات”.

وأضاف: “احترق كل شيء بالداخل، ولم يبق سوى القرآن الكريم”.

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الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم تركيا حريق لوح محفوظ

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