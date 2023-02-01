الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها
للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة
برنامج ريف: شرطان للتقديم على الدعم لجميع القطاعات
البنك المركزي يرخص لشركة تقنية مالية في نشاط التمويل بالدين
أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي
الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها

امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها

امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها
٠٧:٠٠:٢٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع، وحقق نحو مليون و400 ألف مشاهدة، ويظهر نجاة امرأة من الموت بأعجوبة، بعد أن سقطت صخرة ضخمة على منزلها.

بإحدى جزر هاواي

وأظهر الفيديو المتداول، الذي التقطته كاميرا مثبتة داخل منزل، في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي، أن سيدة كانت متجهة نحو الغرفة، وفجأة اقتحمت الغرفة صخرة ضخمة وحطمت جدارها.

اقرأ أيضا:

مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران

بسبب مشروع تطوير

ونجت صاحبة المنزل، كارولين ساساكي، من الموت بأعجوبة، حيث كانت في طريقها إلى إحدى الغرف، قبل أن تتفاجأ بالصخرة وهي تسقط بقوة، فيما رصد الفيديو، الصخرة وهي تحطم جدارا من الطوب، ثم تصطدم بجدار ثان.

وحسب وسائل إعلام محلية، قالت ساساكي: “أشعر بتحسن الآن.. لكن الليلة الماضية كنت مصدومة جدا.. لم أكن أعرف حقا ما حدث”، مضيفة: “أكافح من أجل النوم منذ أن دمرت الصخرة جزءا من منزلي”، كما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

ويعد الحادث هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة، بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور، يستهدف جبلا، خلف منزل ساساكي.

الكلمات الدلالية:
امرأة تنجو من الموت جزر هاواي صخرة تحطم منزلا فيديو متداول نجت من الموت بأعجوبة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. لحظة انفجار مركبة بسبب عبوة عطور تفاعلت مع حرارة الشمس

شاهد.. لحظة انفجار مركبة بسبب عبوة عطور تفاعلت مع حرارة الشمس

١١:١٥ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
شاهد.. كلمة ارتجالية لخادم الحرمين في افتتاح معرض تاريخ الملك فهد

شاهد.. كلمة ارتجالية لخادم الحرمين في افتتاح معرض تاريخ الملك فهد

٠٢:٠٧ ص، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥
«المواصفات والمقاييس» تحذر: هذه الأشياء تهدد حياة الطفل

«المواصفات والمقاييس» تحذر: هذه الأشياء تهدد حياة الطفل

٠١:٣٤ ص، السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
فيديو طريف.. شاهد كيف تتناول الفيلة الآسيوية اليقطين

فيديو طريف.. شاهد كيف تتناول الفيلة الآسيوية اليقطين

٠٣:١١ ص، السبت، ٠٢ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *