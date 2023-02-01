امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع، وحقق نحو مليون و400 ألف مشاهدة، ويظهر نجاة امرأة من الموت بأعجوبة، بعد أن سقطت صخرة ضخمة على منزلها.

بإحدى جزر هاواي

وأظهر الفيديو المتداول، الذي التقطته كاميرا مثبتة داخل منزل، في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي، أن سيدة كانت متجهة نحو الغرفة، وفجأة اقتحمت الغرفة صخرة ضخمة وحطمت جدارها.

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بسبب مشروع تطوير

ونجت صاحبة المنزل، كارولين ساساكي، من الموت بأعجوبة، حيث كانت في طريقها إلى إحدى الغرف، قبل أن تتفاجأ بالصخرة وهي تسقط بقوة، فيما رصد الفيديو، الصخرة وهي تحطم جدارا من الطوب، ثم تصطدم بجدار ثان.

وحسب وسائل إعلام محلية، قالت ساساكي: “أشعر بتحسن الآن.. لكن الليلة الماضية كنت مصدومة جدا.. لم أكن أعرف حقا ما حدث”، مضيفة: “أكافح من أجل النوم منذ أن دمرت الصخرة جزءا من منزلي”، كما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

ويعد الحادث هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة، بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور، يستهدف جبلا، خلف منزل ساساكي.