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للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة
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للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة
٠٦:١٥:٢٦ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بمقر الشركة وفروعها في جدة، والرياض)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير.

التخصصات المستهدفة:

– المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– إدارة الأعمال.

– التسويق.

– إدارة الجودة.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات الإدارية.

– تقنية المعلومات.

– إدارة الطيران.

– علم النفس.

– علم المعلومات.

– التسويق الرقمي.

– إدارة الجودة أو السلامة.

– علوم الطيران.

– هندسة الحاسب.

– الرياضيات.

– الإحصاء.

– علوم البيانات.

– التشغيل والبحث.

– الذكاء الاصطناعي.

– نظم معلومات الحاسب.

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المسميات الوظيفية:

1- أخصائي إدارة المنتجات.

2- أخصائي سلامة وجودة.

3- عالم بيانات.

4- مسؤول مركز التحكم.

5- فني صيانة الطائرات.

6- وظائف خدمة عملاء (الخدمة الجوية).

7- عالم البيانات.

8- مسئول مراقبة لصيانة.

9- مدير المنتجات.

10- طاهٍ.

11- مدير استراتيجية وتخطيط الأسطول

12- محاسبين.

وأخرى..

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمستندات المطلوبة والتقديم على وظائف الخطوط السعودية:

للتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
اضغط هنا )

للتقديم عبر موقع لينكدإن:
اضغط هنا )

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