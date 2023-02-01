للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بمقر الشركة وفروعها في جدة، والرياض)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الماجستير.
التخصصات المستهدفة:
– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة الأعمال.
– التسويق.
– إدارة الجودة.
– علوم الحاسب.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الطيران.
– علم النفس.
– علم المعلومات.
– التسويق الرقمي.
– إدارة الجودة أو السلامة.
– علوم الطيران.
– هندسة الحاسب.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– علوم البيانات.
– التشغيل والبحث.
– الذكاء الاصطناعي.
– نظم معلومات الحاسب.
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المسميات الوظيفية:
1- أخصائي إدارة المنتجات.
2- أخصائي سلامة وجودة.
3- عالم بيانات.
4- مسؤول مركز التحكم.
5- فني صيانة الطائرات.
6- وظائف خدمة عملاء (الخدمة الجوية).
7- عالم البيانات.
8- مسئول مراقبة لصيانة.
9- مدير المنتجات.
10- طاهٍ.
11- مدير استراتيجية وتخطيط الأسطول
12- محاسبين.
وأخرى..
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والمستندات المطلوبة والتقديم على وظائف الخطوط السعودية:
للتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
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للتقديم عبر موقع لينكدإن:
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