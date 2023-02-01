البنك المركزي يرخص لشركة تقنية مالية في نشاط التمويل بالدين

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أعلن البنك المركزي “ساما” ، اليوم الأربعاء، الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهي شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

تعزيز مستوى الشمول المالي

وقال بيان “ساما”: “تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره من متطلبات رقابية وإشرافية”.

وأكد البنك، السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

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الابتكار في الخدمات المالية

وتسهم هذه الخطوة كذلك في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.