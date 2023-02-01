القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بمواطن لقطعه الأشجار وتخزين الحطب

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، بحوزته أكثر من (20) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من (1.5) متر مكعب من الفحم المحلي.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

الإبلاغ عن المعتدين

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، أعلنت أنها ألقت القبض على 17 مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية.

ضبط 13 مواطنًا وخليجيين وأردني وهندي

وأوضحت، أنها ضبطت 13 مواطنًا، ومواطنين خليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبد العزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.

الغرامة تصل إلى 20,000 ريال

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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