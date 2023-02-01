الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
امرأة تنجو من الموت بإعجوبة بعد تحطم منزلها
للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تعلن توفر وظائف شاغرة
برنامج ريف: شرطان للتقديم على الدعم لجميع القطاعات
البنك المركزي يرخص لشركة تقنية مالية في نشاط التمويل بالدين
أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي
الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي

أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي

أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي
٠٦:٠١:٢٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عقدت اللجنة الوزارية لمنظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول خلال العام الجاري، بشأن الإنتاج في الأشهر المقبلة، وتوقع مراقبون أن توصي “أوبك” بالحفاظ على سياستها لإنتاج النفط.

إلغاء اجتماع يناير

وتضم اللجنة الوزارية، 8 من أصل 23 دولة عضو في أوبك +  هي المملكة، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، والجزائر، وفنزويلا، وكازاخستان.

وقد تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + ، المقرر عقده في 31 يناير ، بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة للمناقشة.

خطة لخفض إنتاج النفط

وكان التحالف أعلن في آخر اجتماع له، خلال شهر أكتوبر الماضي 2022، خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، لكن أسعار الخام واصلت الهبوط بفعل القلق حيال آفاق الطلب في الصين.

ورفعت أوبك، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية: أوبك+ واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين

الدولار يهوي ويتجه لخسائر أسبوعية

وفي سياق متصل، هوى مؤشر الدولار، بعد أن تكبدت العملة الخضراء خسائرا بشهر يناير المنتهي، ليسجل الدولار خسائر شهرية للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعا بسلبية البيانات الأمريكية الأخيرة.

وخلال التداولات، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى، تراجعا بحوالي 101.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22% تقريبا، حسب “Investing”.

الفيدرالي يقر سعر الفائدة

كما يترقب الدولار صدور قرار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، في ظل توقعات أشارت إلى رفع الفائدة بوتيرة أقل أي بواقع 25 نقطة أساس ليبلغ معدل الفائدة الرئيسي 4.75%، مما قد يؤثر سلبا على تحركات الدولار بالتداولات المقبلة.

الكلمات الدلالية:
أسعار الفائدة أسعار النفط أوبك إنتاج النفط اجتماع أوبك النفط اليوم سعر الدولار مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
“تداول” تطبق إجراءات خاصة على الشركات التي بلغت خسائرها 50 % من رأسمالها

“تداول” تطبق إجراءات خاصة على الشركات التي بلغت خسائرها 50 % من رأسمالها

٠٢:٢٤ م، الثلاثاء، ٠١ يوليو ٢٠١٤
انتعاش أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

انتعاش أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

٠٢:٥٦ م، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧
STC تسهل حركة البيانات والاتصالات لمنتدى جازان الاقتصادي

STC تسهل حركة البيانات والاتصالات لمنتدى جازان الاقتصادي

٠٦:٢٧ م، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
طلبات بقيمة 40 مليار دولار على السندات الدولية للمملكة

طلبات بقيمة 40 مليار دولار على السندات الدولية للمملكة

١٠:٠٠ ص، الخميس، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *