أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط والدولار يهوي قبيل اجتماع الفيدرالي

تواصل – فريق التحرير:

عقدت اللجنة الوزارية لمنظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول خلال العام الجاري، بشأن الإنتاج في الأشهر المقبلة، وتوقع مراقبون أن توصي “أوبك” بالحفاظ على سياستها لإنتاج النفط.

إلغاء اجتماع يناير

وتضم اللجنة الوزارية، 8 من أصل 23 دولة عضو في أوبك + هي المملكة، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، والجزائر، وفنزويلا، وكازاخستان.

وقد تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + ، المقرر عقده في 31 يناير ، بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة للمناقشة.

خطة لخفض إنتاج النفط

وكان التحالف أعلن في آخر اجتماع له، خلال شهر أكتوبر الماضي 2022، خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، لكن أسعار الخام واصلت الهبوط بفعل القلق حيال آفاق الطلب في الصين.

ورفعت أوبك، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

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الدولار يهوي ويتجه لخسائر أسبوعية

وفي سياق متصل، هوى مؤشر الدولار، بعد أن تكبدت العملة الخضراء خسائرا بشهر يناير المنتهي، ليسجل الدولار خسائر شهرية للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعا بسلبية البيانات الأمريكية الأخيرة.

وخلال التداولات، سجل ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى، تراجعا بحوالي 101.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22% تقريبا، حسب “Investing”.

الفيدرالي يقر سعر الفائدة

كما يترقب الدولار صدور قرار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، في ظل توقعات أشارت إلى رفع الفائدة بوتيرة أقل أي بواقع 25 نقطة أساس ليبلغ معدل الفائدة الرئيسي 4.75%، مما قد يؤثر سلبا على تحركات الدولار بالتداولات المقبلة.