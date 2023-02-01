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الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية
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الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية

الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية

الصحة: 12 عرضا لفرط نشاط أو كسل الغدة الدرقية
٠٥:٤٨:١٨ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، أعراض كسل أو نشاط الغدة الدرقية والتي تستدعي استشارة الطبيب المعالج للحصول على العلاج المناسب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة، أن أعراض خمول الغدة الدرقية تشمل التالي:

– الشعور بالبرد
– بطء بمعدل ضربات القلب
– الإجهاض
– عدم انتظام الدورة الشهرية
– الإمساك
– زيادة الوزن

أما عن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فتشمل التالي:

الشعور بالحر
الخفقان
التعرق غير الاعتيادي
تهيج وتويتر
أرق
فقدان الوزن

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تمارين يومية مهمة

ويعد قصور نشاط الغدة الدرقية، من الأمراض المسببة للعديد من المشكلات الصحية، منها آلام في العضلات وضعف وتيبس، وألم وتورم في المفاصل، وتباطؤ معدل ضربات القلب، وزيادة الوزن.

وأوصي موقع “WebMD” المتخصص، الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية، باعتماد روتين تمرين أولي يركز على تدريب القوة والتمارين الهوائية منخفضة التأثير، حسب “القبس”.

وتعتبر التمارين الرياضية والتغذية الصحية ضرورية للصحة العامة ويمكن أن تساعد في الحفاظ على أعراض الغدة الدرقية تحت السيطرة.

وتشمل تنشيط الغدة الدرقية:

1- المشي

وهو من أسهل الأنشطة التي يمكن البدء بها، ولا تحتاج إلى أي معدات، وتحديد وقت للمشي يوميا، لا يقل عن نصف ساعة يعزز معدل ضربات القلب، ويمكن أن يحرق ما يصل إلى 280 سعرة حرارية في ساعة واحدة.

2- تمارين عضلية

عبارة عن ستة تمارين محددة لتدريب القوة العضلية، وتشمل تمرين الأرجل، والقرفصاء، والمكابس العلوية، وعمليات السحب والدفع، والتجديف.

3- السباحة والرياضات المائية

تقلل الضغط على المفاصل، وتمدد تيبس المفاصل والعضلات، في مكان لطيف، ومنخفض التأثير.

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الصحة الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية كسل الغدة الدرقية وزارة الصحة

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