اليمن يُدين عمليات سطو و نهب الحوثي للمستثمرين في القطاع الصحي

تواصل – فريق التحرير:

أدان المجلس الرئاسي اليمني اليوم، بأشد العبارات عمليات سطو ونهب مليشيا الحوثي للمستثمرين في القطاع الصحي.

الحوثي يقتحم مستشفى دار الشفاء التخصصي في إب

وأعرب وزير الإعلام معمر الإرياني، عن إدانة المجلس واستنكاره بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي على اقتحام مستشفى دار الشفاء التخصصي في مدينة إب، وفرض ما يسمى “حارس قضائي” تمهيداً لمصادرته، ضمن مسلسل النهب المنهج لممتلكات المواطنين واستثماراتهم منذ انقلابها على الدولة، بما في ذلك القطاع الطبي.

مليشيا الحوثي تمارس عمليات سطو ونهب

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن عمليات السطو والنهب والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المستثمرين في القطاع الصحي، أدت إلى مغادرة عدد كبير منهم خارج اليمن، وإفلاس وإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة، وتراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اليمن يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بإدانة واضحة عمليات السلب والنهب الذي تمارسه مليشيا الحوثي لممتلكات المواطنين واستثماراتهم ضمن مخططها للاستحواذ على القطاع الخاص، بما في ذلك المجال الطبي، والذي أدى لانهيار خدمات الرعاية الصحية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

اختطاف أبرز مشاهير منصات التواصل الاجتماعي

وأكد أن ذلك يأتي في مع استمرار مليشيات الحوثي في اختطاف أبرز مشاهير منصات التواصل الاجتماعي المتواجدين بمناطق سيطرتها، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

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