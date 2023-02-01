تعرف على خطوات تحضير أطراف الدعوى للجلسات المرئية عبر “بوابة ناجز”

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كشفت وزارة العدل عن خطوات تحضير أطراف الدعوى للجلسات المرئية عبر “بوابة ناجز”، التي أطلقها مؤخرًا الوزير الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

خدمة تحضير أطراف الدعوى

خدمة تحضير أطراف الدعوى تمكن المستفيدين من إضافة أطراف الدعوى لحضور للجلسات المرئية، تعزيزًا لجودة خدمة المستفيدين وحماية لحقوقهم.

الخطوات:

-الدخول عبر بوابة ناجز

-الدخول على تبويب القضاء

-اختيار القضية

-اختيار الجلسة

-تسجيل الحضور.

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التقاضي الإلكتروني (المرافعة الكتابية)

تتيح الخدمة لأطراف الدعوى الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية كما تمكنهم من الترافع الإلكتروني وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

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متطلبات الخدمة

-وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الدعوى في القضية

-صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد

-الالتزام بالإجابة وفق سؤال الدائرة القضائية

-خطوات التقديم على الخدمة

-تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني

اختيار جميع الخدمات الإلكترونية

-اختيار باقة “القضاء”

-الدخول لخدمة “التقاضي الإلكتروني (الترافع الكتابي)”

-الضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد”

-اختيار القضية

-اختيار الجلسات

-استعراض جلسة الترافع الكتابي المفعلة

-الرد على سؤال الدائرة القضائية

-إدخال بيانات مضمون الإجابة

-الإرسال.